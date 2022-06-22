Единая Россия открыла первый гуманитарный центр в Харьковской области

В первый день в него обратилось более тысячи человек

Помощь в гуманитарном центре «Единой России» смогут получить не только жители города, но и других районов области, которые в этом нуждаются, сообщил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин. Для раздачи в центр помощи уже доставлено 40 тонн гуманитарного груза от региональных отделений «Единой России», сформировано более тысячи наборов – это продукты, предметы личной гигиены, средства по ходу за детьми и т.д.

«Купянск – это временная столица Харьковской области. Здесь есть электричество, но отсутствует мобильная связь и практически не работает потребительская сфера. Поэтому из гуманитарного центра будем доставлять помощь по районам, которые в этом нуждаются. Это Изюм, Волчанск, когда появится возможность – Чугуев», – рассказал Александр Сидякин.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артём Туров, который курирует гуманитарную миссию «Единой России» в Харьковской области, сообщил, что гуманитарные центры откроются и в других населённых пунктах области. А в течение двух недель начнут работу медицинские кабинеты.

«В них будут работать медики-добровольцы из России, профильные узкие специалисты, чтобы оказывать помощь как взрослым, так и детям», — рассказал он.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобождённых территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 9 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов.

На территории ЛДНР и освобождённых территориях работает 20 гуманитарных центров «Единой России», 9 из них — в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи был открыт 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детская комната и аптека. Такой же партийный центр гумпомощи начал работать в Попасной. Еще один гуманитарный центр партия открыла в Херсоне.

Для распределения гуманитарных грузов в харьковском направлении в Белгородской области «Единая Россия» открыла логистический центр. Продукты питания, воду, стройматериалы, предметы первой необходимости планируется доставлять из него в мобильные центры помощи партии, которые будут открываться на новых освобождённых территориях.