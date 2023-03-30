Единая Россия оказала помощь сунтарскому «отшельнику»

Представители ЯРО партии «Единая Россия» оказали помощь сунтарскому «отшельнику»

В соцсетях Якутии распространилась информация об одиноко проживающем в сунтарской тайге мужчине, который не смог оформить себе пенсию и потому переехал жить в лес. А помощь ему оказывают неравнодушные люди, которые заменили в избушке целлофановое окно на пластиковое, купили ему бензопилу и провизию.

Руководитель Управления социальной защиты населения Сунтарского улуса, член политического Совета «Единой России» М. Тимофеев выехал в рабочую командировку, чтобы на месте лично разобраться во всех обстоятельствах дела. Информация частично подтвердилась — в местности «Иэттэх» одиноко проживает 65-летний С. Иванов и официально у него — всего 6 лет стажа, что недостаточно для оформления пенсии.

— В тайге мужчина живет уже 36 лет. Связь с семьей и знакомыми в наслеге поддерживает, практически каждый день приходя в село.На жизнь зарабатываетизготовлением и продажей веников, лопат, летом заготавливает сено.На предложения местной администрации перебраться в наслег, работать на конебазе ранее отказывался, так как, по его словам, привык к жизни в лесу. Однако сейчас начал подумывать о том, чтобы осенью переехать в наслег к своей 69-летней сестре, — рассказывает Тимофеев.

М. Тимофеев подробно рассказал Иванову, на какие меры поддержки тотможет рассчитывать до официального назначения пенсии, предложил помощь в оформлении этих положенных ему мер. Так, в его случае одним из оптимальных вариантов мог бы стать социальный контракт. Кроме того, мужчине были переданы продукты и вещи первой необходимости от главы Сунтарского улуса, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» А.В. Григорьева. Сунтарское местное отделение партии взяло на себя контроль за дальнейшей судьбой отшельника и будет оказывать ему всяческую необходимую помощь.