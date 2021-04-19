ЕР обратится к Путину со «своевременным» предложением

С просьбой подключиться к решению вопроса нехватки машин «Скорой помощи» к партии обратились участники Всероссийского форума волонтеров-медиков.

По словам активистов, эта проблема приводит к долгому ожиданию врачей даже в крупных городах.

«[Во время пандемии] очень часто мы видели и слышали обратную связь, что нам серьёзно не хватает фонда машин скорой помощи. Несмотря на то, что нам помогала партия, минздрав закупал очень много, мы понимаем — и по отзывам волонтёров — что нам не хватает машин. А те, которые есть, многие просто устарели. Насколько можно помочь регионам и оснастить машинами скорой помощи?» — спросила окружной координатор Сибирского федерального округа ВОД «Волонтеры-медики» Алёна Миронова, принимающая участие в V Всероссийском форуме волонтеров-медиков, который проходит в Мастерской управления «Сенеж».

Решение проблемы с парком машин скорой помощи — вопрос первостепенной важности, медики должны добираться до пациентов в считанные минуты, подчеркнул замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Государственной Думы Евгений Ревенко.

«Эта тема касается всей страны — и не только отдаленных сел, но и крупных городов. Нам надо иначе подойти к проблеме и запустить большую программу [обновления парка машин] в масштабах всей страны. Уверен, этот вопрос заслуживает внимания Президента. Мы возьмём эту проблему в работу, и «Единая Россия» подготовит соответствующее обращение на имя Владимира Путина», — сказал Евгений Ревенко.

Напомним, «Единая Россия» в 2020 году организовала сбор членских взносов и благотворительных пожертвований, которые направили на оказание помощи медикам и гражданам, попавшим в трудную ситуацию. На эти деньги, в том числе, приобрели десять реанимобилей для регионов, наиболее пострадавших от пандемии – машины, оснащенные всем необходимым для спасения людей оборудованием, включая аппараты ИВЛ. Также «Единая Россия» в рамках партийной акции «Спасибо врачам» передала 200 легковых автомобилей больницам в регионах — дополнительный транспорт используют для доставки медиков на вызовы к пациентам на дом и других нужд медучреждений.

Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Владимир Чичигинаров:

– Предложение партии «Единая Россия» обратится к Владимиру Путину об обновлении автопарка машин «скорой помощи» в регионах мы считаем актуальным и своевременным, особенно для нашей республики.

Так, в Республике Саха (Якутия) труднодоступными являются 44% населенных пунктов. Большинство труднодоступных населенных пунктов находится в арктических и северных районах республики. И для многих отдаленных населенных пунктов республики особенно актуальна проблема доступности медицинской помощи, прежде всего скорой и экстренной. Ведь от функционирования и доступности скорой медицинской помощи в большей степени зависит жизнь и здоровье проживающего в них населения.

С начала пандемии коронавирусной инфекции, когда ощущалась большая потребность в машинах скорой помощи, которые необходимы были для оказания экстренной помощи пациентам в тяжелом состоянии, для облегчения работы скорой помощи привлекался дополнительный транспорт, в том числе часть автомашин, обслуживающих парламент и правительство, были задействованы для оказания помощи медицинским учреждениям города для борьбы с распространением коронавируса.

И очень своевременная помощь поступила начиная с июня прошлого года, когда по распоряжению Правительства Российской Федерации о выделении санитарного транспорта регионам Якутия получила 31 машину «скорой помощи» марки «УАЗ» и «Соболь», из них 11 реанимобилей и 20 специализированных автомобилей с медоборудованием. Первые 11 машин поступили в июне, 14 — в сентябре и 6 машин — в октябре. Это было одно из самых массовых распределений в регионы. Большая часть поступивших автомашин была распределена по районам.

В феврале этого года республика получила еще 10 новых машин марки «УАЗ Патриот», которые поступили в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения, и распределены по больницам арктических районов республики: Эвено-Бытантайский, Усть-Майский, Аллаиховский, Нижнеколымский, Булунский, Верхоянский, Верхнеколымский, Момский районов, а также в Олекминский район. Эти машины предназначены для перевозки врачей к пациентам, перевозки биоматериалов для исследований, также машины будут заняты на доставке лекарственных средств для жителей отдаленных районов.

Таким образом, федеральный центр оказывает всемерную поддержку в обновлении парка автомашин скорой медицинской помощи Якутии.

Мы всецело поддерживаем предложение партии «Единая Россия» о выделении регионам дополнительных машин скорой помощи для оказания своевременной и доступной медицинской помощи населению отдаленных и труднодоступных территорий. И в связи с тем, что оказание экстренной медицинской помощи в этих районах осложняется слабым развитием дорожной сети для наземного транспорта, сезонностью периода действия водного транспорта, предложили бы включить выделение вездеходов для арктических районов. Например, многие муниципальные образования ставят вопрос о возможности выделения вездеходов «Трэкол», имеющуюся хорошую проходимость в самых сложных условиях.