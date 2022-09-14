Единая Россия обеспечит введение единого стандарта образования в школах

Законопроект принят в первом чтении

Законопроект, в разработке которого принимала участие «Единая Россия», предусматривает принятие единых образовательных программ, разработанных Минпросвещения. Они станут обязательными по ряду предметов, отметил вице-спикер Госдумы от партии Петр Толстой («Единая Россия») в ходе первого заседания осенней сессии Госдумы.

«Для начальной школы — это русский язык, литературное чтение и окружающий мир. Для основного общего и среднего общего образования — русский язык, литература, история, обществознание и география, основы безопасности жизнедеятельности. Мы также предлагаем исключить из действующего законодательства понятие «примерная программа», которая позволяет методистам и педагогам не просто разработать свою учебно-методическую документацию, но порой излишне вольно трактовать отдельные темы, уделять их изучению недостаточно внимания. Это вариативность подачи материала, мы ее наблюдаем в школьных учебниках, и как результат, сумбур в голове у учеников», — рассказал депутат.

В свою очередь координатор направления народной программы «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отметила, что особое отношение к гуманитарным предметам в документе не случайно.

«Базовые и углублённые общеобразовательные программы являются здесь неизменными, обязательными к исполнению. Таким образом мы защищаем те предметы, которые формируют ценности наших детей, готовят их к тем базовым ценностям, которые объединяют наш многонациональный народ», — пояснила она.

Законопроектом предлагается также введение федеральных основных общих образовательных программы, которые должны разрабатываться Минпросвещения России, включать в себя единый федеральный учебный план, федеральный календарный учебный график, федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов и дисциплин, иных компонентов и федеральную рабочую программу, федеральный календарный план воспитательной работы.

Также будет установлен новый порядок разработки учебников в соответствии с государственным заказом.

«Родительское сообщество давно обращает внимание на сомнительное содержание отдельных учебников. Мы хотим в законопроекте исключить ситуации, когда в учебники английского языка обнаруживается ссылка на порносайт, на картах Крым оказывается частью Украины, блокада Ленинграда преподносится, как оборона, а всей истории Великой Отечественной войны уделяется четыре страницы. Такого быть не должно», — подчеркнул Петр Толстой.

Ольга Казакова пояснила, что для исключения размытости ответственности за качество учебников будет введен единый ответственный оператор в этой теме — Минпросвещения России.

«Таким образом исключительные права по учебникам будут принадлежать государству», — добавила она.

Содержание учебников и учебных пособий должно соответствовать не только ФГОСам, которые определяют результат образования, но и федеральным образовательным программам. Авторский коллектив будет утверждаться Минпросвещения, а авторские права на такие учебники должны будут принадлежать РФ.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») отметила, что законопроект касается каждого гражданина РФ, интересов всех семей страны.

«Эта законодательная инициатива в логике интересов каждого ребенка. «Единая Россия» вопрос о единстве образовательно пространства и золотом стандарте качества образования впервые в качестве законодательной инициативы внесла в 2015 году. Партия пошагово шла к этому решению и будет активнейшим образом участвовать в подготовке подзаконных нормативных актов и их экспертизе. Мы этот проект сами готовили и поддерживаем, но мы продолжим эту работу, чтобы образование и культура были сохранены», — заключила она.

В случае принятие закона переход школ на единые федеральные программы планируется осуществить до начала следующего учебного года.

Принять законопроект Госдума рассчитывает до 1 января 2023 года.

«Принятие единых образовательных программ целесообразно в рамках создания единого образовательного пространства. Единство образовательного пространства обеспечивается, в первую очередь, федеральными государственными образовательными стандартами, действующими на всей территории Российской Федерации, а также едиными требованиями к квалификации педагогов, программами, учебниками, другими образовательными ресурсами. Только тогда дети из разных уголков страны будут находятся в равных условиях и смогут получать качественное образование в любом населенном пункте нашей страны. Многие родители сталкивались с ситуацией, когда, при переходе из школы в школу даже в рамках одного города ребенку необходимо было покупать другие учебники, корректировать отставание по некоторым предметам. Так не должно быть. Но при этом к унификации нельзя отнестись формально. Необходимо учитывать региональные и этнокультурные особенности субъектов России и гармонично вписывать их в образовательные программы. Для создания качественных образовательных программ требуется совместная согласованная работа ученых, методистов, учителей-новаторов, инновационных школ, экспертов и представителей общественности» — сказала Феодосия Габышева, координатор партийного проекта «Новая школа» Республики Саха (Якутия), член Регионального политического совета ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций.