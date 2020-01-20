«Единая Россия» об информации про «массовое вымирание собак» в Якутске

Якутское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» осмотрел пункт передержки собак, чтобы на месте изучить реальную картину обращения с животными.

Ранее в новостных лентах выходила информация о массовом вымирании собак в вольерах временного содержания. Позже новость опроверг пресс-секретарь Главы города.

Софрон Новгородов, депутат Якутской Городской Думы, Исполнительный секретарь Якутского местного отделения партии Единая Россия:

«В понедельник вечером провели осмотр приюта. Условия содержания животных в удовлетворительном состоянии. Все вольеры утеплены одеялом, в каждом настелено сено. На улице содержатся длинношерстные крупные собаки породы лаек, хаски и другие, во внутренних помещениях содержатся щенки, гладкошерстные и мелкие породы.

Как нам рассказали, во временном приюте животные содержатся в течении 70 дней, по истечении которого, если никто за ними не приходит, по закону отпускают в том месте где их выловили. Агрессивных собак из питомника не выпускают, поэтому часть питомника постоянно занята ими. По официальной информации, сегодня на улицах Якутска более 5 тысяч бездомных собак. Специалисты опасаются, что через 6-12 месяцев их количество может увеличиться в разы.

Вопрос требует пристального внимания и будет обсужден на ближайшем заседании депутатов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Якутской Городской Думе».