Единая Россия о ситуации в Оймяконском районе
В социальных сетях распространяется информация, что четыре посёлка Оймяконского района сидят без бензина и топлива из-за проблем мостового перехода через реку Сунтар.
Партией проведена работа с комитетом по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии, Государственного Собрания (Ил Тумэн), администрацией МР «Оймяконский улус (район)», министерствами и ведомствами по выявлению текущей ситуации в Оймяконском районе.
Минтрансом Якутии по вопросу обеспечения проезда по мостовому переходу через р.Сунтар проведены совещания, в том числе с участием МР «Оймяконский улус (район)», Министерства ЖКХ, Госкомобеспечения Якутии.
По результатам данных совещаний даны согласованные заинтересованными сторонами поручения ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» обеспечить беспрепятственный и безопасный проезд транспортных средств через мостовой переход автомобильной дороги «Оймякон» до 20.10.2022.
На сегодняшний день, ведутся подготовительные работы по заготовке пиломатериалов, металлопроката для усиления подпорных конструкций Монтажные работы начаты с 07.10.2022 года. Кроме того, до 20.11.2022 планируется проведение работ по устройству объезда с установкой САРМ для движения большегрузных машин.
По информации Госкомобеспечения РС(Я) на текущий день обеспеченность углем котельных составляет:
— с. Томтор до 13 декабря 2022 года;
— с. Оймякон до 16 декабря 2022 года;
— с. Ючюгей до 18 декабря 2022 года.
— с. Сордоннох до 3 марта 2023 года.
«Запасы топлива есть. Для обеспечения населения ГСМ безвозмездно по заявкам муниципальных образований доставлен бензин в объеме 10 тонн. Заявки поселений своевременно отработаны.
АО «Саханефтегазсбыт» снабжал автозаправочную станцию бензином в канистрах, 17 октября отправлены две машины по 15 тонн для обеспечения запаса ГСМ на автозаправочной станции» — сказал Иннокентий СИВЦЕВ, глава Оймяконского района.
Якутское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» внимательно следит за ситуацией и держит на контроле.
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