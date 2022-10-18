Единая Россия о ситуации в Оймяконском районе

В социальных сетях распространяется информация, что четыре посёлка Оймяконского района сидят без бензина и топлива из-за проблем мостового перехода через реку Сунтар.

Партией проведена работа с комитетом по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии, Государственного Собрания (Ил Тумэн), администрацией МР «Оймяконский улус (район)», министерствами и ведомствами по выявлению текущей ситуации в Оймяконском районе.

Минтрансом Якутии по вопросу обеспечения проезда по мостовому переходу через р.Сунтар проведены совещания, в том числе с участием МР «Оймяконский улус (район)», Министерства ЖКХ, Госкомобеспечения Якутии.

По результатам данных совещаний даны согласованные заинтересованными сторонами поручения ГКУ «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» обеспечить беспрепятственный и безопасный проезд транспортных средств через мостовой переход автомобильной дороги «Оймякон» до 20.10.2022.

На сегодняшний день, ведутся подготовительные работы по заготовке пиломатериалов, металлопроката для усиления подпорных конструкций Монтажные работы начаты с 07.10.2022 года. Кроме того, до 20.11.2022 планируется проведение работ по устройству объезда с установкой САРМ для движения большегрузных машин.

По информации Госкомобеспечения РС(Я) на текущий день обеспеченность углем котельных составляет:

— с. Томтор до 13 декабря 2022 года;

— с. Оймякон до 16 декабря 2022 года;

— с. Ючюгей до 18 декабря 2022 года.

— с. Сордоннох до 3 марта 2023 года.

«Запасы топлива есть. Для обеспечения населения ГСМ безвозмездно по заявкам муниципальных образований доставлен бензин в объеме 10 тонн. Заявки поселений своевременно отработаны.

АО «Саханефтегазсбыт» снабжал автозаправочную станцию бензином в канистрах, 17 октября отправлены две машины по 15 тонн для обеспечения запаса ГСМ на автозаправочной станции» — сказал Иннокентий СИВЦЕВ, глава Оймяконского района.

Якутское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» внимательно следит за ситуацией и держит на контроле.