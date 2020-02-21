«Единая Россия» единогласно поддержала поправки об использовании маткапитала. Закон принят

Государственная Дума на пленарном заседании в третьем, окончательном чтении приняла законопроект об использовании материнского (семейного) капитала. За него проголосовали 397 депутатов, в том числе документ единогласно поддержала фракция «Единой России».

Первый заместитель руководителя фракции партии по законопроектной деятельности Андрей Исаев отметил, что главным автором этого законопроекта стал Президент России Владимир Путин, которому принадлежит и сама идея маткапитала. «Этот закон решает много вопросов в интересах семей. Мы оперативно объединили усилия всех ветвей власти, нашли механизм, позволяющий не заволокитить это решение, которого ждут граждане. Так нам надо работать и впредь, решая социальные проблемы, – на это нас ориентирует Президент России», – заявил он.

Координатор партийного проекта «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева отметила, что поправки также предполагают сокращение процедур и времени по сбору документов для маткапитала.

«Семья обратится один раз, напишет заявление, где сразу будут учитываться все особенности, и не нужно будет идти к нотариусу и заверять решение о направлении сертификата на приобретение жилья», – пояснила парламентарий.

Она уточнила, что на региональной неделе депутатов Госдумы единороссы совместно с партийными приемными проведут разъяснительную работу с населением по предстоящим нововведениям материнского капитала.

«У нас открыта сеть «семейных» приемных в рамках в том числе партпроекта «Крепкая семья», куда приходят родители детей проконсультироваться по различным вопросам. И мы будем разъяснять новые положения принимаемого сегодня в третьем чтении федерального закона», – отметила Окунева.

«В этом году Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил повысить выплаты по материнскому капиталу. В наше время материнский капитал это огромная помощь и поддержка молодых семей и их детей, эти средства можно использовать на улучшение жилищных условий, получение образования для детей. Такой шаг даст толчок к развитию семейных ценностей и положительно повлияет на демографию в целом», — заявил Степан Саргыдаев, министр по делам молодёжи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия), член Регионального политического совета ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Напомним, 10 февраля «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в законопроект, которые касаются использования материнского капитала. Они подготовлены в результате договоренности между Правительством, секретарем Генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком и руководителем фракции партии в Госдуме Сергеем Неверовым на встрече с председателем Правительства Михаилом Мишустиным. Предлагаемые изменения разработаны в соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина, озвученными в Послании Федеральному Собранию.

Поправки предполагают продление программы до 31 декабря 2026 года. Маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, – они получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 617 рублей. Кроме того, право на получение материнского капитала получат одинокие отцы, усыновившие или взявшие на воспитание ребенка. Процедура рассмотрения заявки на выдачу материнского капитала сокращается до пяти дней, сама процедура выдачи также упрощается.