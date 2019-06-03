Эдик Якут заступился за Ольгу Бузову

В российском медиапространстве разгорается скандал, связанный с бывшей участницей реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ» Ольгой БУЗОВОЙ.

Теледива подверглась критике со стороны дизайнера всемирно известного бренда, который попросил передать ей,» чтобы та перестала носить его куртку и отмечать бренд во многих своих постах». Об этом стало известно из последней передачи «Осторожно, Собчак!».

Ольга Бузова моментально отреагировала на выпад в свой адрес.

Прекрасные девушки класса «люкс» обсуждают, как это ужасно, когда костюм от Chanel одевают те девушки, мужья которых не попали в список журнала Forbes, и не засветились на последних страницах в отчетах со светских мероприятий в Tatler. Для меня всегда понятие «люкс» был и будет, в первую очередь ум, благородство, внутренняя наполненность и доброта, а не дешевые понты в стиле «есть у тебя сумка из последней коллекции Dior с эксклюзивным ремнем».

Я работаю круглосуточно, и могу себе позволить, как пообедать в «Чайхоне», так и в шикарном ресторане, несмотря на цены! Я ношу вещи из Zara и Bershka, и не стесняюсь этого! Но также в моем гардеробе есть и вещи из «Модных домов». Люкс — это не те люди, которые вышли удачно замуж и их содержат мужья, а они в это время открывают убыточные галереи и салоны красоты, люкс — это намного больше!»