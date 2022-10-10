10.10.2022
13:59
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Общество
Эдьиий Дора: Бүдүрүйүмэҥ, тостумаҥ, бэйэҕитин сэнэнимэҥ…
Норуот эмчитэ Федора Иннокентьевна Кобякова-Эдьиий Дора сахатын дьонугар билиҥҥи уустук кэмҥэ сүбэтин-аматын уонна мэктиэ тылын тиэртэ. Кини күн бүгүн быстах хомуурга түбэспит эр дьоммутун аймаммакка, этэҥҥэ эргиллэн кэлэллэригэр алҕаан атаарыахтаахпыт диэн санаатын үллэһиннэ.
Эдьиий Дора сураҕы-садьыгы итэҕэйэр, куһаҕан информацияны иҥэринэр сыыһатын туһунан тоһоҕолоото.
Төрөппүттэри холкутуйарга, үчүгэйгэ эрэ эрэнэргэ ыҥырда, оттон хомуурга түбэспит дьоҥҥо хас тиийбит сирдэрин аһата сылдьалларыгар баҕарда.
Сиһилии “Саха” НХИК биэриитигэр көрүҥ!
Фото: видео - НВК Саха
Источник: ulus.media
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