10.10.2022
13:59
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Общество

Эдьиий Дора: Бүдүрүйүмэҥ, тостумаҥ, бэйэҕитин сэнэнимэҥ…

Норуот эмчитэ Федора Иннокентьевна Кобякова-Эдьиий Дора сахатын дьонугар билиҥҥи уустук кэмҥэ сүбэтин-аматын уонна мэктиэ тылын тиэртэ. Кини күн бүгүн быстах хомуурга түбэспит эр дьоммутун аймаммакка, этэҥҥэ эргиллэн кэлэллэригэр алҕаан атаарыахтаахпыт диэн санаатын үллэһиннэ.

Эдьиий Дора сураҕы-садьыгы итэҕэйэр, куһаҕан информацияны иҥэринэр сыыһатын туһунан тоһоҕолоото.

Төрөппүттэри холкутуйарга, үчүгэйгэ эрэ эрэнэргэ ыҥырда, оттон хомуурга түбэспит дьоҥҥо хас тиийбит сирдэрин аһата сылдьалларыгар баҕарда.

Сиһилии “Саха” НХИК биэриитигэр көрүҥ!

Фото: видео - НВК Саха
Источник: ulus.media

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