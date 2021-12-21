Эдэр саас (Молодость) кинорежиссера Дмитрия Давыдова — тизер нового фильма

Режиссер Дмитрий Давыдов представил тизер своего нового фильма «Эдэр саас» («Молодость»). Согласно сюжету, 40-летний главный герой возвращается домой в деревню спустя 20 лет. Отчий дом искривился, друзей больше нет, он чувствует себя чужим в собственной деревне. По словам Давыдова, это будет некая музыкальная драма, где использовано 12 песен якутской рок-группы «Хардыы». Напомним, «Синет Сахавуд» выделил два гранта Дмитрию Давыдову в прошлом году, сообщает тгк YKT.TOP.

Судя по тизеру — это будет очень любопытно…

Из Википедии: По мнению РИА Новости, «феномен режиссера-дебютанта Дмитрия Давыдова впору изучать в кинематографических институтах». Его фильм «Костёр на ветру» стал победителем кинофестиваля «ImagineNATIVE» и лауреатом других международных кинофестивалей, журнал Esquire внёс эту работу режиссёра в число 33 лучших картин 2017 года. Фильм «Пугало» получил Гран-при фестиваля Кинотавр 2020, приз Гильдии киноведов и кинокритиков. Известные кинокритики, анализируя стиль съёмок Давыдова, находят в его творчестве влияние Ф. Достоевского, А. Тарковского, А. Германа.

Как говорит режиссёр о своей работе: «Я рассказал о тех вещах, о которых хотел рассказать, и остался верен своим идеям… Всегда лучше говорить о людях хороших, а не о плохих. У меня отец был как главный герой — справедливый, верил в то, что жить надо честно».