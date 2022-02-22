22.02.2022
17:19
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Якутск

ЕДДС Якутска с 22 февраля принимает звонки на единый номер

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в целях повышения качества обслуживания обращений граждан в Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа «город Якутск» внедрена услуга ПАО «Ростелеком» — виртуальная АТС.

Единый многоканальный номер дозвона в ЕДДС г. Якутска 44-45-64.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
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