Еда в якутских школах нравится только половине учащихся

Школьники и родители Якутии оценили питание в школах

Минобрнауки РС(Я) на совещании с родителями огласил итоги республиканского анкетирования по вопросу организации питания школьников среди учеников 1-11 классов. В рамках общественного контроля за организацией школьного питания с 8 октября по 30 октября 2020 года было проведено республиканское анкетирование по организации питания, на вопросы отвечали родители и школьники.

Итоги: Общий охват участников анкетирования составил 89 673 обучающихся и родителей, из них начальные классы – 46% (41 720), 5-8 кл. – 34% (30 420), 9-11 кл. – 20% (17 532).

В школьной столовой питаются — 89% (79 837) респондентов, не питаются — 11% (9 839). Из числа не питающихся не питаются, потому что не нравится — 42% (6 352), не успевают — 21% (3 160), питаются дома — 40% (5 551).

По итогам анкетирования, питание в школьной столовой нравится 48% (32 090) респондентов, не нравится — 9% (6 598), нравится не всегда — 42% (28 490).

Система организации питания в школе удовлетворяет 66% (59 620) человек, не удовлетворяет — 13% (12 397), затруднились ответить -19% (17 658).

Санитарное состояние школьной столовой удовлетворяет 68% (60 962) ответивших, не удовлетворяет — 8% (7 654), затруднились ответить — 23% (21 060).

45% (40 697) респондентов ответили, что наедаются в школе, 36% (32 735) – иногда наедаются, не наедаются — 18% (16 244).

Продолжительности перемены хватает для времени на питание – 71% (64 302) ответивших, 28% (25 374) указали, что не хватает.

Меню школьной столовой устраивает 46% (41 705) ответивших, не устраивает — 13% (12 180).

В ходе совещания председатель родительского совета города Якутска Туйара КОЛЕСОВА рассказала о деятельности рабочей группы по общественному контролю организации питания в школах Якутска, которая была создана в соответствии с приказом министерства.

«На сегодняшний день в состав рабочей комиссии вошли представители 6 школ города Якутска. Общественный родительский контроль следит за организацией питания детей в школах, оценивает соответствие реализуемых блюд, согласно утвержденному меню, контролирует санитарно-техническое содержание обеденного зала, состояние обеденной мебели, наличие приборов, условия соблюдение правил личной гигиены школьниками, состояние санитарной одежды сотрудников, осуществляющих раздачу блюд, качество поступающей продукции, вкусовые предпочтения детей, удовлетворённость качеством и ассортиментом потребляемых учениками блюд. Кроме того, мы участвуем в разработке предложений и рекомендаций по улучшению качества питания. Члены рабочей группы несут персональную ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей, необъективную оценку организации питания и качества предоставляемых услуг», — сказала председатель родительского совета.

По словам министра образования и науки РС(Я) Михаила СИВЦЕВА, количество негативных обращений существенно снизилось. «Негативные обращения по организации питания сведены практически к нулю, каждое поступающее сообщение мы разбираем отдельно. Обращаясь к муниципалитетам, мне бы хотелось сказать, что не надо закрываться, необходимо включать родителей и совместно решать вопросы. В настоящее время из 649 школ в бракеражную комиссию вошли представители 400 школ республики», — сказал министр.

Михаил Сивцев поручил отделу воспитания и дополнительного образования, ответственным в муниципалитетах, обеспечить участие представителей родкомов в бракеражных комиссиях во всех школах республики. Рабочей группе было поручено продолжить свою работу и по итогам анализа контроля распространить лучший опыт в образовательных учреждениях, выстроив горизонтальную взаимосвязь, чтобы на равном уровне обеспечить питание детей.