SakhaLife совместно с компанией Greenway рады представить своим читателям новый проект — Нутрициология на практике. Материалы, публикуемые здесь, рассчитаны на широкий круг, не требуют специальных знаний, но преследуют цель не просто дать советы по похудению или набору мышечной массы, задача проекта рассказать о том, как работает организм человека, о том на что он способен и как на него можно воздействовать. Автор рубрики— Евгений Боженко, некогда сотрудничавший с нами в качестве обозревателя, а сейчас, как мы ранее сообщали, работающий с сфере диетологии и фитнеса в Калининграде.

Еда против секса. Как неразумный подход к питанию разрушает отношения

Часть первая. Мужчины

Основной источник получения человеком энергии, наряду с кислородом – это его питание. «Ты то, что ты ешь», — сказал почти 2,5 тысячи лет назад великий античный врачеватель Гиппократ. Еда обеспечивает возможность думать, двигаться, размножаться. И, главное, обеспечивает качество этих возможностей.

Как заправишься, так и поедешь

Другими словами, еда для организма, как бензин для автомобиля. В теории и порше каен можно заправить 78 бензином, вопрос поедет ли он и если да, то как далеко.

Опытные автомобилисты знают, что бензин с низким октановым числом будет воспламеняться раньше, чем предусмотрено конструкцией двигателя. А значит в цилиндрах, по сути, произойдет неконтролируемый взрыв, который разрушит механику. Так же и с едой – некачественное или неполноценное питание постепенно разрушает организм, ограничивая его функции. И сексуальная функция здесь совсем не исключение.

Трансгендеры без хирургии

Полагаю, всем известно, что жизнедеятельность человека зависит от его гормонального фона, то есть совокупности выработки всех гормонов и работы эндокринной (внутренней) системы организма.

Основной мужской гормон – тестостерон. Он синтезируется из холестерина в семенниках и коре надпочечников. Вырабатывается тестостерон и женским организмом, но в гораздо меньших количествах, нежели у мужчин.

Кстати, именно по этой причине женщина никогда не сможет накачать таких огромных мышц, какие может накачать мужчина, если не станет прибегать к фармакологии. Ей просто не хватит на это вырабатываемого тестостерона.

А вот мужчина очень даже может отчасти превратиться в женщину без всякого медикаментозного вмешательства. Для этого ему просто достаточно любить обильно покушать и не любить двигаться. Многие узнали себя?

Дело в том, что взрослый мужчина (примерно после 25-30 лет) и так теряет около 1% тестостерона в год. Точнее сказать сокращается объем его выработки. А висцеральный жир (тот который накапливается не под кожей, а на внутренних органах) многократно ускоряет этот процесс. Медицине известны случаи, когда меньше чем за десять лет полные мужчины теряли более 50 процентов своего тестостерона.

Но это было бы полбеды, одновременно со снижением выработки тестостерона, повышается выработка эстрогена — женского полового гормона.

Он также вырабатывается и мужскими железами внутренней секреции, но в незначительных объемах, как тестостерон в небольших количествах вырабатывается женским организмом. Однако превышение нормы эстрогена у мужчин ведёт к эректильной дисфункции, увеличению груди, бесплодию. Сами понимаете, что подобное состояние явно не способствует успеху у женщин и даже возникновению самого желания вызывать интерес у представительниц прекрасного пола.

И на закуску

После такого уже можно не предупреждать, что избыточное количество жира приводит к нарушению работы сердечно-сосудистой системы, проще говоря к гипертонии и ишемической болезни сердца, поскольку нарушается выработка организмом оксида азота, который отвечает за расширение сосудов, а также сахарному диабету второго типа.

А уж «синдром дефицита удовлетворенности», в результате нарушения дофаминовой системы головного мозга, когда ничего вроде бы и не меняется, а счастья нет, вообще покажется лёгким недомоганием.

Узнать свой уровень тестостерона не сложно, достаточно сдать кровь на соответствующий анализ. Кстати, биохимический анализ крови раз в год полагается бесплатно каждому держателю медицинского полиса в России. Определение процента жира в организме тоже не сложная процедура. Для начала же можно собственноручно измерить окружность талии.

Норма для мужчин – до 94 см. В этом случае можно не беспокоится. Если результат – 102 см или больше – пора бить тревогу.

Продолжение следует.