Еда против секса. Как неразумный подход к питанию разрушает отношения – II. Женщины

В отличие от мужчин, которые в своем пищевом поведении скорее склонны к перееданию, причинно-следственная связь женского пищевого поведения, устроена гораздо сложнее. Именно женщины, в стремлении к идеалу изнуряют себя разными диетами, зачастую занимаясь прямо-таки карательной диетологией.

Не есть после шести, отказаться от мучного и сладкого и так далее и тому подобное. И все для того, чтобы всеми правдами и не правдами сбросить за месяц несколько килограммов, расслабиться на радостях, набрать ещё больше за неделю и… пойти по новому кругу.

Такие «качели» приводят к сильнейшему гормональному дисбалансу, поскольку организм не успевает приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям.

«Ангел жизни, ангел смерти»

Женским гормоном считается эстроген. Точнее сказать это совокупность целого ряда стероидных половых гормонов, вырабатываемых в основном аппаратом яичников и частично корой надпочечников. Поэтому не будет ошибкой употреблять название во множественном числе – эстрогены. Есть эстрогены, как говорилось в предыдущей статье, и в мужском организме, но в значительно меньшем количестве.

Как и выработка тестостерона у мужчин, выработка эстрогенов у женщин также снижается с возрастом. И первые признаки этого можно наблюдать уже после 35 лет.

Именно эстрогены делают женщину не только здоровой, но и сексуально привлекательной. Именно эстроген можно назвать гормоном красоты, как тестостерон гормоном мужественности. Но из-за воздействия эстрогена на женский организм, как положительного, так и отрицательного, он получил в среде специалистов совершенно не научное название «ангел жизни, ангел смерти». И такое имя как нельзя лучше подчеркивает необходимость поддержания этого гормона в состоянии баланса.

В отличие от мужчин, которые теряют свой мужской гормон — при переедании, эстроген у женщин в такой же ситуации, наоборот увеличивается. Это влечет за собой снижение либидо, сбои в менструально-овуляторном цикле, грозит бесплодием и даже может привести к онкологическим заболеваниям.

Однако недоедание ничуть не менее опасно переедания. Дефицит жиров в рационе влечет за собой негативное влияние на работу яичников, и как следствие снижению уровня эстрогенов, что может привести к тем же самым последствиям, что и его избыток.

Кроме того, недостаток эстрогенов будет проявляться сухостью кожи и слизистой оболочки, морщинами, пигментными пятнами, приливами, мышечной скованностью, головными болями и беспричинным переменам настроения. А кроме того, потерей кальция, что может привести к остеопорозу. С сексуальностью все это, как вы понимаете, имеет мало общего.

Прежде чем сесть на диету

Главное, что необходимо знать женщинам, решившим изменить свое пищевое поведение, это то, что диета не таблетка от головной боли или кашля, после положительного действия которой можно возвращаться к привычному образу жизни. Диета – это навсегда. Собственно, первоначально в переводе с греческого, слово диета и означает образ жизни.

Другими словами, при выборе рациона необходимо отдавать себе отчёт в том, что так вы и должны будете питаться всю жизнь, а не в течение месяца или до будущего понедельника. И только после того принимать решение об отказе от тех или иных продуктов и блюд.

Что бы проверить уровень эстрогенов необходимо сдать анализ крови на эстрадиол. Биохимический анализ крови раз в год полагается бесплатно каждому держателю медицинского полиса в России. Самая точная процедура, при помощи которой можно узнать процент содержания жира в организме – биоэмпиданс. На сегодняшний день она доступна во многих клиниках. Есть и более простой, но тоже весьма точный способ – калиперометрия. Для начала же можно собственноручно измерить окружность талии.

Норма для женщин – до 80 см. В этом случае можно не беспокоится. Если результат – 88 см или больше – пора бить тревогу.

Продолжение следует.