Еда для сексуальной привлекательности. Что такое афродизиаки

Один мой знакомый, который давно живёт во Вьетнаме, перед свиданием в обязательном порядке съедает большую порцию морепродуктов, благо кухня этой страны представлена такими деликатесами в изобилии. Особенно положительное воздействие на потенцию, по его мнению, оказывает употребление в пищу морских ежей, богатых белком.

Креветки в шоколаде

И хотя морепродукты – это, конечно, не Виагра и про себя я слегка посмеиваюсь над своим приятелем, определенная логика в его действиях присутствует. Однако белок, как макронутриент, здесь совершенно не причем. Дело в том, что морепродукты относятся к категории афродизиаков.

Это вещества, которые стимулируют и усиливают половое влечение и половую активность. И нет, никакой связи с Африкой они не имеют. Такое название они получили не в честь Черного континента, а в честь древнегреческой богини красоты Афродиты.

Все дело в биохимическом составе афродизиаков. Именно элементы, которые содержат продукты, относящиеся к группе афродизиаков, и оказывают такое воздействие на человеческий организм.

В частности, морепродукты богаты цинком и железом. Первый участвует в формировании тестостерона – гормона, который, собственно, и делает мужчин мужчинами, а женщин женщинами. А железо – необходимый элемент для кровообращения, которое разносит по организму все необходимые нам вещества. Именно поэтому морепродукты считаются самым сильным афродизиаком. К слову, тестостерон хоть и называется «мужским» гормоном, но именно из него синтезируется эстродиол – «женский» половой гормон.

На втором месте среди продуктов, стимулирующих либидо, находится шоколад, а точнее какао, из которого шоколад производят. Дело в том, что плод какао содержит фенилэтиламил – психостимулятор, оказывающий влияние на эмоциональный фон. А также триптофан – аминокислоту, из которой вырабатывается серотонин, известный как «гормон радости». Действуя вместе, два этих вещества повышают чувственность.

Дедка за репку, бабка за дедку

И, наконец, овощи и фрукты. Кстати, Всемирная организация здравоохранения рекомендует съедать в день не менее 400 граммов овощей и фруктов для полноценной работы организма. Правда, с фруктами нужно быть осторожным, поскольку они содержат фруктозу, то есть сахар, избыток которого серьезно вредит здоровью. Но зато овощи можно есть, по сути, без ограничений.

К афродизиакам из овощей относятся морковь, репа, корнеплоды сельдерея, зелень петрушки, базилика, имбирь и спаржа. Эти продукты содержат фолиевую кислоту (витамин В9), витамин В6 (пиридоксин) и калий. А эти микроэлементы, в свою очередь, улучшают репродуктивную функцию, способствуют длительности оргазма и повышению сексуальной активности. Сюда же можно отнести авокадо, хотя этот плод считается фруктом, но по вкусовым качествам он ближе к овощам.

Среди фруктов-афродизиаков пальму первенства держит клубника, которая Древнем Риме считалась символом Венеры (римское имя древнегреческой Афродиты). В зёрнах этой ягоды содержится цинк, о котором было сказано выше, и марганец, благотворно влияющий на функцию половых желез, то есть выработку половых гормонов. Также к ягодам-афродизиакам относятся малина, вишня, черника, а к фруктам вообще: бананы, инжир, персики и абрикосы, виноград, гранаты и айва.

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Безусловно у всех этих микроэлементов и витаминов есть нормы суточного потребления, но поскольку они измеряются в миллиграммах (тысячная доля грамма) и даже микрограммах (миллионная доля грамма), то становится понятно, что они очень малы, а следовательно, переесть их практически невозможно. Например, суточная норма цинка составляет 15 миллиграмм для мужчин и 12 для женщин. А вот недостаток ощущается довольно быстро.

Будьте здоровы и желанны.