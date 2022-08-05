Эбя станет новым пунктом на карте газифицированных наслегов Якутии



4 августа АО «Сахатранснефтегаз» и администрация Вилюйского улуса провели рабочую встречу с целью подписания соглашения о строительстве межпоселкового газопровода «Хампа – Эбя» Вилюйского улуса.

В рамках этого соглашения АО «Сахатранснефтегаз» берет на себя обязательство по реализации технически сложного проекта по строительству межпоселкового газопровода, протяженностью 35 километров.

Реализация проекта позволит перевести центральную котельную на экологически чистое газовое топливо, сохранить леса и снизить выбросы продуктов горения древесины в атмосферу. Кроме этого, газификация села Эбя позволит создать дополнительные рабочие места для привлечения местных кадров.



Подготовка к строительно-монтажным работам начнутся во втором полугодии 2022 года. Окончание строительства для дальнейшей газификации домов жителей Жемконского наслега планируется в 2023 году.

«В настоящее время на территории Вилюйского улуса компания ведёт строительство завершающего этапа третьей нитки магистрального газопровода «Кысыл-Сыр — Мастах». Это говорит о том, что «Сахатранснефтегаз» имеет ресурсы и возможности для масштабных газовых проектов, в том числе и газификации новых населенных пунктов», — отметил генеральный директор газовой компании Алексей Колодезников.

В свою очередь глава Вилюйского района Сергей Винокуров подчеркнул, что совместная работа района и «Сахатранснефтегаза» является хорошим примером для остальных улусов по взаимодействию промышленной компании и администрации района.



Как отметили участники совещания, принятие практических решений по газификации наслегов улуса в преддверии 55-летия газификации Якутии является знаковым событием для всей газовой отрасли Якутии.

Напомним, что 12 апреля текущего года АО «Сахатранснефтегаз» и администрация Вилюйского улуса подписали соглашение по вопросам газификации населенных пунктов района и данное соглашение является доказательством эффективной работы национальной нефтегазовой компании и руководства района в лице Сергея Винокурова.