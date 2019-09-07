07.09.2019
16:12
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Спорт

Дзюдоистка Нюргуяна Никифорова — первая из якутян чемпионка России!

Нюргуяна Никифорова завоевала титул чемпионки России среди женщин в Ингушетии в весе 78 кг.

Тем самым, Нюргуяна стала одним из лидеров национальной сборной страны перед Олимпиадой в Токио в 2020 году.

До этого якутская дзюдоистка трижды становилась победительницей первенства России среди молодёжи.

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Первая в нашей истории!!! Якутская дзюдоистка Ньургуйаана Никифорова @nikiforova_ny — чемпионка России среди женщин в Ингушетии в весе 78 кг!!!!😀👏👏👏🥇🏆 В олимпийском виде спорта!!! Тем самым, перед Токио-2020 стала одним из лидеров национальной сборной РФ 🇷🇺 До этого Ньургуйаана трижды становилась победительницей первенства России среди молодёжи 👆Давайте поздравим нашу землячку и её личного тренера Дамдиндоржа Гамбадоржа с победой!✊️✊️✊️ Уруй-Айхал до5оттоор!!!👏👏👏😄

A post shared by Николай Бястинов (@byastinov_news) on

Источник: https://www.instagram.com/p/B2FkVtepxoc/
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