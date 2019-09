Дзюдоистка Нюргуяна Никифорова — первая из якутян чемпионка России!

View this post on Instagram

Первая в нашей истории!!! Якутская дзюдоистка Ньургуйаана Никифорова @nikiforova_ny — чемпионка России среди женщин в Ингушетии в весе 78 кг!!!!😀👏👏👏🥇🏆 В олимпийском виде спорта!!! Тем самым, перед Токио-2020 стала одним из лидеров национальной сборной РФ 🇷🇺 До этого Ньургуйаана трижды становилась победительницей первенства России среди молодёжи 👆Давайте поздравим нашу землячку и её личного тренера Дамдиндоржа Гамбадоржа с победой!✊️✊️✊️ Уруй-Айхал до5оттоор!!!👏👏👏😄