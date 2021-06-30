Дзюдоистка Нюргуяна Никифорова не вошла в олимпийскую команду России

Федерация дзюдо России представила состав сборной страны на XXXII Олимпийских играх в Токио.

Рейтинговая гонка за право попасть на Игры в Японию стартовала в конце мая 2018 года на «Гран-при» в Китае. С этого момента сборная команда России приняла участие в 59 квалификационных турнирах — чемпионатах мира и Европы, состязаниях «Мастерс», «Большой шлем» и «Гран-при», завоевав 68 золотых, 88 серебряных и 127 бронзовых медалей.

На сегодняшний день подготовка команды вступает в завершающую стадию. Команда отправится в Кемерово на первый акклиматизационный сбор, чтобы в два этапа адаптироваться к дальневосточному времени. Следующий, финальный сбор пройдет во Владивостоке, откуда дзюдоисты группами – в зависимости от даты выступления – будут выдвигаться в японскую столицу.

Состав женской команды огласил главный тренер сборной Дмитрий Морозов:

До 48 кг — чемпионка Европы-2018, третий призёр «Мастерса»-2019 Ирина Долгова.

До 52 кг — обладательница «бронзы» Олимпиады в Рио-де-Жанейро и «серебра» Чемпионата мира-2019, четырехкратная чемпионка Европы Наталья Кузютина.

До 57 кг — победительница Европейских игр в Минске Дарья Межецкая.

До 63 кг — действующая вице-чемпионка Европы Дарья Давыдова.

До 70 кг — победительница «Большого шлема»-2021 в Казани, бронзовая медалистка двух подряд чемпионатов Европы Мадина Таймазова.

До 78 кг — бронзовый призёр Чемпионата мира-2018 Александра Бабинцева.

По итогам рейтинга Международной федерации дзюдо, обнародованного 28 июня, в нескольких категориях российские спортсмены завоевали две лицензии на участие в Олимпиаде. Так как регламент игр не позволяет сборным заявлять больше одного спортсмена в каждом весе, обладатели дополнительных путевок автоматически стали резервистами команды.

В весовой категории до 78 кг, в которую могла войти якутянка Нюргуяна Никифорова, тренерский штаб сборной взял медалистку четырёх турниров «Мировой серии» Антонину Шмелеву.

Турнир по дзюдо на Олимпиаде традиционно начинается на следующий день после официальной церемонии открытия, которая в Токио состоится 23 июля. В каждый из дней будут определяться победители и призеры в одной мужской и одной женской весовых категориях: 24 июля – до 60 и 48 кг, 25 июля – до 66 и 52 кг, 26 июля – до 73 и 57 кг, 27 июля – до 81 и 63 кг, 28 июля – до 90 и 70 кг, 29 июля – до 100 и 78 кг, 29 июля – свыше 100 и 78 кг.