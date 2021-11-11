11.11.2021
02:40
149
Спорт
Джурович – призер международного турнира по высокоточке в Болгарии!
Александр ДАНИЛОВ, директор кинотеатра «Центральный» в Якутске, председатель общества «Осуохай» отличился в спорте! Об этом он сообщил в своем фейсбуке:
— Reposted from @fvs_russia ПОБЕДА!!!!! На матче International T-Class Sniper Cup 2021, который состоялся в Болгарии, команда Федерации высокоточной стрельбы России снова в призах! В классе «болтовая винтовка» золото у снайперской пары Алексея Ватулина и Сергея Кириченко, второе место заняли Александр Журавлев и Валерий Шиц. Среди стрелков с полуавтоматическими винтовками серебро завоевали Александр Данилов и Анатолий Смирнов. ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАСЛУЖЕННОЙ ПОБЕДОЙ!!!! Ура!!!!
Френды Александра Джуровича активно поздравляют его с впечатляющим достижением.
Фото: из соцсети
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
11.11.2021
119
11.11.2021
322
10.11.2021
803
10.11.2021
176
10.11.2021
597
10.11.2021
175
10.11.2021
709
10.11.2021
366
10.11.2021
199
10.11.2021
532
10.11.2021
213
10.11.2021
174
10.11.2021
889
10.11.2021
285
10.11.2021
175
10.11.2021
325
10.11.2021
194
10.11.2021
1186
10.11.2021
642
10.11.2021
699
10.11.2021
324
10.11.2021
205
10.11.2021
247
10.11.2021
185
10.11.2021
2373
10.11.2021
256
10.11.2021
825
10.11.2021
4171
10.11.2021
227
10.11.2021
335
10.11.2021
395
10.11.2021
315
10.11.2021
249
10.11.2021
658
10.11.2021
299
10.11.2021
270
10.11.2021
266
10.11.2021
422
10.11.2021
557
10.11.2021
1022
09.11.2021
1096
09.11.2021
341
09.11.2021
1511
09.11.2021
3932
09.11.2021
313
09.11.2021
552
09.11.2021
1103
09.11.2021
1755
09.11.2021
392
ТОП НОВОСТИ
05.11.2021
5876
06.11.2021
5686
10.11.2021
4262
09.11.2021
3942
06.11.2021
3527
05.11.2021
3503
06.11.2021
3437
06.11.2021
2977
06.11.2021
2962
06.11.2021
2865