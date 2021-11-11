11.11.2021
02:40
149

Спорт

Джурович – призер международного турнира по высокоточке в Болгарии!

Александр ДАНИЛОВ, директор кинотеатра «Центральный» в Якутске, председатель общества «Осуохай» отличился в спорте! Об этом он сообщил в своем фейсбуке:

 — Reposted from @fvs_russia ПОБЕДА!!!!! На матче International T-Class Sniper Cup 2021, который состоялся в Болгарии, команда Федерации высокоточной стрельбы России снова в призах! В классе «болтовая винтовка» золото у снайперской пары Алексея Ватулина и Сергея Кириченко, второе место заняли Александр Журавлев и Валерий Шиц. Среди стрелков с полуавтоматическими винтовками серебро завоевали Александр Данилов и Анатолий Смирнов. ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗАСЛУЖЕННОЙ ПОБЕДОЙ!!!! Ура!!!!

Френды Александра Джуровича активно поздравляют его с впечатляющим достижением.  

Фото: из соцсети
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх