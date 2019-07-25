Джуна поймала грабителя

На пульт оператора дежурной части отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение о том, что по ул. Рыдзинского у жителя Якутска открыто похитили золотую цепочку с кулоном, стоимостью более 40 000 рублей. Мужчина сообщил, что возвращался ночью домой из кафе, как на него напал неизвестный, отобрал золото и скрылся.

В составе следственно-оперативной группы на место происшествия выехал инспектор-кинолог Центра кинологической службы МВД по Республике Саха (Якутия) старший лейтенант полиции Евгений БУРЦЕВ со служебно-розыскной собакой — немецкой овчаркой по кличке Джуна.

Собака сразу же взяла след и направилась на поиски злоумышленника. Во время поисков стало ясно, что злоумышленник намеренно путал след и менял направление движения. Через дворы и закоулки четвероногий напарник привел полицейских к заброшенному, сгоревшему гаражу, где был задержан подозреваемый. В ходе досмотра похищенные золотые украшения были обнаружены и изъяты.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».