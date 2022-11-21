Джентльмены неудачи

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции ОМВД России по Алданскому району Якутии установлена причастность к краже радиаторов со двора частного дома двух 18-летних жителей г. Томмота.

Как пояснили подозреваемые, они заметили на территории частного дома складированные радиаторные батареи. Решив, что их можно похитить и сдать в пункт приема металла, они в ночное время похитили 20 радиаторов из семи секций и 1 радиатор из пяти секций, перенесли их в лесной массив, откуда позже на снегоходе вывезли радиаторы в пункт металлоприема.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.