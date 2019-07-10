Джентльмен удачи

Сотрудниками отдела уголовного розыска отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» раскрыта кража радиаторов отопления из двух квартир дома, расположенного по ул. Билибина.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен и задержан подозреваемый в краже. Им оказался безработный 19-летний уроженец Якутска.

Установлено, что злоумышленник, проживая в данном многоквартирном доме, знал, что две квартиры долгое время пустуют. Он умышленно незаконно проник в квартиры, взломав дверной замок. Откуда демонтировал находящийся в комнате радиатор отопления. После чего скрылся с места преступления. Со слов мужчины, похищенное он продал, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.