24.10.2022
12:45
225
Культура
Джазовый концерт повторят в Якутске
По многочисленным просьбам слушателей, 26 октября состоится второй концерт Мистера Мелвина и квартета Алексея Черемизова.
Приглашаем вас окунуться в чарующую атмосферу ритмов джаза.
Ждем вас 26 октября в 18:30 в Сахатеатре.
Стоимость билета 1000 рублей.
Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.
Тел.:8 4112 45-06-98, 47-63-35.
Онлайн продажи на сайте филармонии — https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s213
Фото: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»
Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»
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