Джазовый концерт повторят в Якутске

По многочисленным просьбам слушателей, 26 октября состоится второй концерт Мистера Мелвина и квартета Алексея Черемизова. Приглашаем вас окунуться в чарующую атмосферу ритмов джаза. Ждем вас 26 октября в 18:30 в Сахатеатре. Стоимость билета 1000 рублей. Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт. Тел.:8 4112 45-06-98, 47-63-35. Онлайн продажи на сайте филармонии — https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s213

Фото: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко» Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»

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