24.10.2022
12:45
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Культура

Джазовый концерт повторят в Якутске

По многочисленным просьбам слушателей, 26 октября состоится второй концерт Мистера Мелвина и квартета Алексея Черемизова.

Приглашаем вас окунуться в чарующую атмосферу ритмов джаза.

Ждем вас 26 октября в 18:30 в Сахатеатре.

Стоимость билета 1000 рублей.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.

Тел.:8 4112 45-06-98, 47-63-35.

Онлайн продажи на сайте филармонии — https://quicktickets.ru/yakutsk-filarmoniya-krivoshapko/s213

Фото: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»
Источник: АУ «Государственная филармония РС(Я) им. Г. М. Кривошапко»

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