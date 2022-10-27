Джазмен Мистер Мелвин: «Махтал, Якутск!»

25 и 26 октября в Сахатеатре состоялись концерты известного джаз – исполнителя из Франции Мистера Мелвина и квартета Алексея Черемизова в рамках XII Международного арктического музыкального фестиваля «Северное сияние» к 100-летию джаза. Организатором выступила Государственная Филармония Якутии им.Кривошапко.

Мистер Мелвин чарующе исполняет свои композиции в таких стилях как джаз, блюз, фанк, госпел и т. д. Свои таланты и мастерство он оттачивал на родине джаза в Новом Орлеане, где так же проходил обучение под руководством дочери великого мэтра Джона Хендрикса — Мишель Хендрикс. Мистер Мелвин радует своих слушателей и любителей джаза, выступая на ведущих площадках Европы, Америки, Африки и центральной Азии; ему так же посчастливилось выступать на одной сцене с такими легендами джазового направления как Мишель Хендрикс (джаз), Дерек Мартин (соул), Жан Карпентер (госпел) и другими.

Талант Мелвина нередко становится украшением самых ярких светских мероприятий, например, он очаровал гостей на дне рождения прославленного известного ювелира Ива Пиаже (Yves Piaget), он так же покорил публику на свадебной церемонии популярного французского актёра и комика Мишеля Либа (Michel Leeb). В этот знаменательный день среди слушателей присутствовал принц Монако Альбер второй. Мистер Мелвин всегда желанный гость на европейских джазовых фестивалях.

Алексей Черемизов — джазовый пианист, яркий представитель петербургского мейнстрима, «техничный и грамотный партнёр» (В.Фейертаг «Джаз от Ленинграда до Петербурга»). Выступает со многими российскими и зарубежными музыкантами, является руководителем ансамбля. Обладая не только музыкальным талантом, но и талантом организатора, подготовил для Филармонии джазовой музыки целый ряд проектов с участием джазовых музыкантов из США и Франции. Среди этих музыкантов — Гейл Петтис, Шарон Кларк, Жан-Лу Ланьон, Сибель Кесе, Билл Сакстон и многие другие. Последние несколько лет в качестве лидера активно гастролирует по России с проектами, в которых принимают участие зарубежные солисты.

Надо сказать, что в Якутске планировался только один концерт, но так как все билеты были раскуплены быстрее чем горячие пирожки, то организаторы решили устроить второе мероприятия на радость якутским поклонникам музыки, и на этот раз зал театра был забит до отказа.

Зрители очень тепло и радостно встречали и провожали каждое выступление музыкантов, подпевали и танцевали под руководством Мелвина, что не могло не радовать гостей.

После концерта Sakhalife удалось лично пообщаться с Мистером Мелвином и Алексеем Черемизов, за что выражаем благодарность руководителю Филармонии Туяре Пестряковой.

Алексей Черемизов: «Очень радостно, что состоялся второй концерт, мы, как музыканты очень довольны и выступлениями, и якутской публикой. Не зря говорят, что чем холоднее регион, тем теплее жители, Вы сегодня сами стали свидетелем того, как нас встречали.

У нас много общих проектов с Филармонией Якутии, приезжали неоднократно, и якутские зрители радуют нас всегда.

Мистер Мелвин: «Я впервые в Якутске и счастлив, что удалось у вас выступить с концертом с замечательным квартетом Алексея Черемизова. Организаторы молодцы, выражаю благодарность коллективу Филармонии Якутии. А зрители вообще выше всех похвал! Не ошибусь, если скажу, что еще никогда так тепло не встречали, я согласен со своим другом Алексеем, что чем холоднее страна, тем теплее ее жители. Махтал, Якутск! Увидимся еще!

Автор выражает огромную благодарность администрации Филармонии Якутии им.Кривошапко и лично Алексею Ефимову за помощь при написании данного материала