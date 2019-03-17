Дзамболат Тедеев о первом дне Кубка и шансах якутских борцов

Победа над командой Японии имела большое турнирное значение для того, чтобы занять первое место на групповом этапе Кубка мира в Якутске, заявил главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев.

«У сборной Японии на Кубке мира выступает первый состав, — сказал Тедеев. — И мы немного перестраховались, для нас очень важно, чтобы мы завоевали Кубок мира, чтобы он остался в России. У японцев неплохая команда и с учетом того, как они провели встречу с турками (выиграв со счетом 8-2), мы перестраховались. Нам была очень нужна победа над японцами, потому что это был матч за первое место в группе».

«И после победы уже можно сказать, что вопрос выхода в финал нашей команды практически решен, — добавил Дзамболат Ильич. — Но счет сегодня мог быть и крупнее, две схватки мы все же проиграли».

«Что касается якутских борцов в составе сборной России, то я хочу сказать, что свой шанс побороться они еще получат. Тютрин технично победил кубинца, порадовав зрителей. Он себя проявил с лучшей стороны. А Рассадин, думаю, свой шанс на Кубке мира еще получит», — заключил тренер.

Сборная России в заключительном матче групповой стадии встретится с командой Турции.

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