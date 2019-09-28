Дымовые датчики спасли от пожара дом на Ильменской

В ночь с 27 на 28 сентября в частично благоустроенном доме по ул. Ильменская, 57/2 сработали датчики возгорания.

Благодаря своевременному оповещению пожарной службы пожар был оперативно локализован и ликвидирован, спасены жизни 70 человек. Напомним, задачу по организации работы по установке систем раннего обнаружения пожара с выводом сигнала на ЕДДС в многоквартирных жилых домах деревянного жилого фонда была поставлена главой города Сарданой Авкcентьевой.

«Сигнал тревоги поступил в 2 часа 05 минут и повторно в 2 часа 12 минут. Группа быстрого реагирования выехала незамедлительно и прибыла на место вместе с пожарной службой. Причина сработки датчиков — горящие стены и потолок на втором этаже. Первоначальный сигнал о пожаре дублируется на несколько пультов одновременно: ЕДДС, МЧС, поэтому пожарные расчеты и другие силы приходят в состояние готовности к выезду. Благодаря установке датчиков, только за последние 4 месяца, было оперативно ликвидировано более 30 очагов возгораний», — прокомментировал руководитель СЭГХ Айаал Егинов.

В рамках реализации мероприятий по оснащению деревянных многоквартирных домов противопожарными сигнализациями в 2019 году охвачены 193 домов. В Сайсарском округе 84, Строительном 98, Промышленном 11, из них работы завершены и в штатном режиме приборы автоматической пожарной сигнализации работают в 140 домах. В данное время осуществляется приёмка выполненных работ в 24 домах.

Как рассказали в МКУ «СЭГХ», в оставшихся 53 домах работы по прокладке кабелей, установке датчиков, вывод на пульт единой диспетчерской и наладка сетей ведутся в плановом режиме. Завершение работ запланировано на октябрь 2019 года.

Напомним, работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в деревянном жилищном фонде в рамках программы возмещения затрат организациям, обслуживающим неблагоустроенные, частично благоустроенные, аварийные многоквартирные дома и жилые дома блокированной застройки, были предусмотрены на сумму 1 652 620 рублей.