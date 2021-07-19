19.07.2021
17:14
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Погода

Дым в Якутске: Синоптики рассказали, когда ждать улучшения

В Якутске снова будет задымление из Горного улуса.

Заместитель начальника якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик о погоде в республике на эту неделю:

Утренний южный ветер принесет временное облегчение, задымленность на улицах столицы должна уменьшиться. 

После обеда направление ветра сменится, и дым от пожаров, которые действуют в Горном улусе, то есть в западном направлении, снова накроет столицу. 

Мы ожидаем улучшения обстановки с приходом циклона, который должен подойти к Якутску 21-22 июля.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб РС(Я)
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