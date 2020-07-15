15.07.2020
22:30
169

Экология

Дым в Якутске и в центральных районах из других мест

Задымленность на территории Горного, Намского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского района, Чурапчинского, Усть-Майского районов и г. Якутск вызвано шлейфом дыма от лесных пожаров, действующих в зоне контроля Жиганского, Кобяйского районов и обслуживаемых пожаров Горного, Усть-Алданского и Томпонского районов работниками федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана», ГБУ РС(Я) «Авиалесоохрана» и ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс».

Пресс-служба Минэкологии РС(Я) сообщает, что данные пожары находятся на удаленных и труднодоступных территориях, в связи с этим угрозы населенным пунктам и объектам экономики не представляют.

Фото: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)
Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх