Дым в Якутске и в центральных районах из других мест

Задымленность на территории Горного, Намского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского района, Чурапчинского, Усть-Майского районов и г. Якутск вызвано шлейфом дыма от лесных пожаров, действующих в зоне контроля Жиганского, Кобяйского районов и обслуживаемых пожаров Горного, Усть-Алданского и Томпонского районов работниками федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана», ГБУ РС(Я) «Авиалесоохрана» и ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс».

Пресс-служба Минэкологии РС(Я) сообщает, что данные пожары находятся на удаленных и труднодоступных территориях, в связи с этим угрозы населенным пунктам и объектам экономики не представляют.