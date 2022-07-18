18.07.2022
10:02
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Якутск
Дым в Якутск принесло с Хабаровского края
На территории города Якутска за минувшую неделю не зафиксировано лесных и ландшафтных пожаров. Такую информацию озвучил во время еженедельной общегородской планерки начальник Управления ГО и ЧС г. Якутска Николай Егоров.
Дым в город принесло со стороны Хабаровского края. Задымление сохранится пока не изменится направление ветра.
Напомним, в республике действует режим ЧС по лесным пожарам.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
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