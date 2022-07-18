Дым в Якутск принесло с Хабаровского края

На территории города Якутска за минувшую неделю не зафиксировано лесных и ландшафтных пожаров. Такую информацию озвучил во время еженедельной общегородской планерки начальник Управления ГО и ЧС г. Якутска Николай Егоров.

Дым в город принесло со стороны Хабаровского края. Задымление сохранится пока не изменится направление ветра.

Напомним, в республике действует режим ЧС по лесным пожарам.