18.07.2022
10:02
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Якутск

Дым в Якутск принесло с Хабаровского края

На территории города Якутска за минувшую неделю не зафиксировано лесных и ландшафтных пожаров. Такую информацию озвучил во время еженедельной общегородской планерки начальник Управления ГО и ЧС г. Якутска Николай Егоров.

Дым в город принесло со стороны Хабаровского края. Задымление сохранится пока не изменится направление ветра.

Напомним, в республике действует режим ЧС по лесным пожарам.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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