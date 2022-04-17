Дым стоял столбом над Якутском. Пожар на 360 кв. м потушили…

В Якутске на улице Чехова в результате пожара огнем повреждены гараж и две единицы техники. Общая площадь возгорания составила 360 кв.м. Благодаря оперативным действиям огнеборцев, спасен рядом стоящий частный жилой дом.

Сообщение о пожаре в частном арочном гараже на улице Чехова в пожарно-спасательную службу поступило 17 апреля в 09.46. На место незамедлительно выехали огнеборцы МЧС России. На момент их прибытия гараж горел по всей площади.

Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. К тушению привлекались 41 человек личного состава и девять единиц пожарной техники.

Для установления причины пожара на месте работает дознаватель МЧС России, сообщает ГУ МЧС по Якутии.

Видео тгк ЯВ