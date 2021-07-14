14.07.2021
14:15
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Происшествия
Дым от пожаров ухудшил видимость на трассе «Вилюй»
ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что на участке км 127-130 федеральной автодороги А-331 «Вилюй» ухудшена видимость вследствие увеличения уровня задымленности от лесного пожара.
Обращаемся к водителям транспортных средств с призывом соблюдать осторожность и бдительность при движении, выбирать скоростной режим движения транспорта исходя из погодных условий.
ФКУ Упрдор «Вилюй» просит автомобилистов воздержаться от поездок по данному направлению. При возникновении нештатной ситуации на трассе необходимо обратиться по круглосуточному телефону диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Вилюй»: 8(4112) 44-10-78, 89245938028.
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»
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