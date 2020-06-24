«Дьявол» на перекрестке от якутского первокурсника

История начинающего кинорежиссёра. Илья Алексеев об экранизации якутского рассказа «Дьявол на перекрёстке».

«Я начал снимать с малых лет, мне всегда нравилось творить», — так начинается история талантливого и творческого молодого человека. Илья АЛЕКСЕЕВ — студент первого курса Северо-Восточного федерального университета, видеограф и фотограф.

На данный момент завершились съёмки короткометражного фильма «Дьявол». Премьера фильма состоится в начале июля, он будет размещен на платформах YouTube и Instagram — @dinkong.mov

Как зародилась идея создать фильм? Повлияла ли пандемия на работу? Об этом и многом другом Илья рассказал SakhaLife.

— История создания фильма берет начало с зимы этого года. Я пошел на курсы режиссёрского мастерства Максима ЕДУКИНА — организатора фестиваля «Метры», режиссёра короткометражки «Айсберг». В ходе учебы мне дали задание написать сценарий любого эпизода, и тогда пришла идея задействовать сценарий по рассказам моего друга Николая МАКАРОВА. Его рассказ «Дьявол на перекрёстке» произвёл впечатление на многих, в том числе и на меня. Я полагал, что мы будем снимать данный эпизод на курсах, однако всё отменилось.

Как-то раз мы с друзьями собрались посмотреть фильм «Зло 2», и в нас буквально вдарило вдохновение! Тут же начали придумывать сюжет и поняли, что для этого потребуется задействовать больше людей, чем в ранних проектах. Так началась наша работа. Мы понимали, что это совершенно новый уровень, более крупного масштаба, хотя за плечами десять короткометражных фильмов. Актеров мы искали в Twitter, объявив кастинг. Честно говоря, не ожидал, что столько людей обратит внимание на это объявление. В основном, актёры поначалу не подходили, но нескольких мы все же отобрали. Приятно удивило, что на съёмки откликнулся Дмитрий РАСКОПОВ — популярный бизнес-блогер, основатель школы маркетинга. «Моя фотография, если что», — дал о себе знать Дмитрий.

В фильме есть скрытый посыл, который каждый зритель должен понять сам. Я считаю, что не должно быть очевидных ответов, в этом и заключается смысл художественных произведений. В процессе съёмок меня больше всего завораживает нацеленность на результат и воспроизведение идей. Это потрясающе — создавать нечто прекрасное с чего-то малого!

Мы выстраивали декорации с нуля сами, нашли для съемок заброшенный дом, и обустроили его с помощью стола, досок и окон. Результат получился прикольным! В работе я столкнулся только с одним затруднением — это белые ночи Якутска. В летнее время трудно выловить момент, когда темно, а именно это нам и требовалось. Кстати, пандемия никак не повлияла на съёмки, наоборот мне показалось, что онлайн кастинги очень удобны.

Состав нашей съёмочной группы: звукооператор — Юрий СПИРИДОНОВ, продюсер-постановщик — Илья БУРНАШОВ, гримёр — Милена СЕМЕНОВА, хлопушка — Тимофей ВИНОКУРОВ, ассистент — Андрей ЛЕБЕДКИН и актёры. В итоге наша команда состоит из 12 человек. Бюджет фильма составил 5 тысяч рублей. Стоит отметить, что мой фильм — это портфолио для демонстрации возможностей людям в будущих проектах. Вдохновляйтесь! Верьте! Творите!

Фильм Ильи Алексеева «Дьявол» выйдет в свет в начале июля. Сейчас проект на стадии финишной подготовки.