Дядя-педофил получил по заслугам

Житель Якутии осужден к длительному сроку лишения свободы за ряд изнасилований несовершеннолетней.

Собранные Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства явились достаточными для вынесения обвинительного приговора 39-летнему мужчине. Он признан виновным в 6 эпизодах преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней) и двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Следствием и судом установлено, что в период с августа 2019 по июнь 2020 года подсудимый совершал изнасилования своей 16-летней племянницы, при этом угрожал убийством, если девочка расскажет о совершенном в отношении нее преступлении.

В какой-то момент девочка не выдержала и сообщила о происходящем жене подсудимого, которая, в свою очередь, рассказала матери девочки. Незамедлительно о преступлениях были уведомлены правоохранительные органы, и злоумышленника задержали, а затем поместили под стражу.

Своей вины в совершенных преступных деяниях подсудимый не признал. Несмотря на это, следствием собрано достаточное количество доказательств его виновности, которые легли в основу обвинительного приговора. Приговором суда он признан виновным и осужден к наказанию в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В ходе предварительного расследования следователи выявили факт халатности со стороны педагога учебного заведения, где обучалась девочка. Установлено, что ранее школьница сообщала о преступлениях, однако хода ее информации дано не было. В этой связи следователи возбудили и расследовали в отношении педагога уголовное дело о халатности. В настоящее время оно находится на рассмотрении в суде.

В ходе следствия со школьницей проведены реабилитационные мероприятия для минимизации последствий совершенных в отношении нее преступлений.