Дьячковские из Чурапчи — победители Всероссийского конкурса «Семья года»

Семья Василия и Светланы Дьячковских из Чурапчинского района стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года»

Министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова приняла участие в заседании организационного комитета Всероссийского конкурса «Семья года» в ходе которого приняли решения по победителям конкурса. Так, семья Василия и Светланы Дьячковских из Чурапчинского района вышла в финал в номинации «Семья — хранитель традиций».

Ранее Дьячковские стали победителями в номинации «Семья – хранитель традиций» республиканского фестиваля «Семья года — 2021». В прошлом году они отметили «бриллиантовую» свадьбу — 60 лет. В семье 4 детей, 12 внуков и 14 правнуков. Они боролись за почетное звание на федеральном уровне с более 3 тысячами семей со всей страны.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится в 2022 году в седьмой раз. Всероссийский конкурс «Семья года» служит импульсом для формирования общественного движения социально ответственных семей в поддержку семьи и родительства. Всероссийский конкурс «Семья года» с каждым годом объединяет все больше людей из разных регионов страны. Проведение семейных праздников, фестивалей и конкурсов на постоянной основе в каждом регионе Российской Федерации становится ярким масштабным событием, объединяющим лучшие семьи России. Организаторами конкурса являются Минтруд России и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.