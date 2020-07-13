Двух юных автостопщиц остановила полиция

В ОМВД России по Нерюнгринскому району Якутии обратились родители двух 17-летних девушек с просьбой оказать содействие в поиске их детей, которые утром 8 июля ушли из дома и к вечеру не вернулись.

Вскоре сотрудниками полиции было установлено, что несовершеннолетние находятся на федеральной автодороге в районе г.Сковородино, куда они добрались автостопом. Полицейские связались с ними по телефону, сообщили, что их разыскивают, и попросили обратиться в ближайший отдел полиции. Одновременно в г.Тында и г.Сковородино были направлены ориентировки на разыскиваемых несовершеннолетних. После звонка сотрудников полиции девушки приняли решение возвращаться в г.Нерюнгри. Автостопом они добрались до г.Тында и обратились в отдел полиции, откуда в г.Нерюнгри их доставил сотрудник ОМВД России по Нерюнгринскому району. По их возвращении 9 июля несовершеннолетние были переданы законным представителям.

Как позже пояснили девушки сотрудникам полиции, они решили совершить путешествие по России автостопом.