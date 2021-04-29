Двух лосей незаконно убили в Якутии

В Отделение МВД России по Среднеколымскому району поступило сообщение от инспекторов Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) о том, что в местности, относящейся к особо охраняемым природным территориям, неизвестным лицом были разделаны две особи лося. На месте происшествия следственно-оперативной группой были обнаружены фрагменты диких животных.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 32-летний житель г.Среднеколымск, у которого было обнаружено и изъято разделанное мясо.

Выяснилось, что двое местных жителей во время езды на снегоходах заметили пару лосей на особо охраняемой территории «Седедема». Один из них произвёл незаконный отстрел двух особей. Причинённый ущерб государству составил порядка 500 тысяч рублей. Охотничий карабин изъят и направлен на экспертизу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.