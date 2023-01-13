Двух человек вынесли из огня пожарные в селе Маган

Пожар произошел в четырехэтажном жилом доме. В селе Маган в пригороде Якутска 13 января загорелся четырехэтажный жилой дом по улице 40 лет Победы. Пожарные вынесли из огня двоих человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

Вызов в пожарно-спасательную службу поступил в 11:31. Пожарные прибыли через пять минут, в этот момент из окна четвертого этажа шел черный дым. С места происшествия эвакуировано порядка 12 человек. Огонь повредил площадь в 25 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

Причиной пожара предварительно указывается неосторожность при курении. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На тушение привлекались 12 человек личного состава и три единицы пожарной техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона.