Дворы Якутска: Остановите этот бред!

Крик души: в 2021 году наш двор попал в программу «1000 дворов на Дальнем Востоке», сообщает подписчик тгк Новости Якутии. В 2022 программа начала свою реализацию.

Весной приехали: архитектор программы,заказчик Главстрой, подрядчик Кинг-95, представители мэрии и мэр. Все красиво рассказали про то как здорово все будет уже к концу октября.

И началось! Вроде сначала так все весело и быстро, но потом что-то пошло не так и на территории Гагаринского округа из 15 дворов не сделали ни одного. Ходит 5 человек работников со двора на двор и работы не видно.



А с того момента, как выпал снег, началась укладка травы. Со слов представителя Главстроя, данный вид работ может быть выполнен при минус 10 градусах. Но сегодня, 5 ноября, в 12 часов при температуре минус 13 пришли снова рабочие, чистят снег, утрамбовывают замёрзшую почву и готовятся застилать свежую синтетическую траву.

Но вот как такое происходит? Жалуюсь, пишу везде, сообщаю, но ничего не происходит. Остановите этот бред!