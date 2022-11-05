05.11.2022
15:22
445

Якутск

Дворы Якутска: Остановите этот бред!

Крик души: в 2021 году наш двор попал в программу «1000 дворов на Дальнем Востоке», сообщает подписчик тгк Новости Якутии. В 2022 программа начала свою реализацию.
Весной приехали: архитектор программы,заказчик Главстрой, подрядчик Кинг-95, представители мэрии и мэр. Все красиво рассказали про то как здорово все будет уже к концу октября. 
И началось! Вроде сначала так все весело и быстро, но потом что-то пошло не так и на территории Гагаринского округа из 15 дворов не сделали ни одного. Ходит 5 человек работников со двора на двор и работы не видно. 


А с того момента, как выпал снег, началась укладка травы. Со слов представителя Главстроя, данный вид работ может быть выполнен при минус 10 градусах. Но сегодня, 5 ноября,  в 12 часов при температуре минус 13 пришли снова рабочие, чистят снег, утрамбовывают замёрзшую  почву и готовятся застилать свежую  синтетическую  траву.
Но вот как такое происходит? Жалуюсь, пишу везде, сообщаю, но ничего не происходит. Остановите этот бред!

Фото: тгк Новости Якутии
Источник: тгк Новости Якутии
Один комментарий на «Дворы Якутска: Остановите этот бред!»
  1. горожанин 05.11.2022 15:36

    А как вы их остановите, ленточку уже запланировали порезать, отменять нельзя

    Ответить

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх