Дворы Якутска облагораживаются вторичным сырьем

Окружная администрация города Якутска ежегодно выделяет средства на благоустройство дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам. В связи с масштабным ремонтом и строительством дорог появилась возможность использования в благоустройстве территории вторичного сырья и стройматериалов, что позволит значительно сэкономить бюджетные средства и избежать вреда экологии от их накопления и утилизации.

Об этом шла речь на еженедельном планерном совещании в режиме ВКС исполняющего обязанности главы города Якутска Евгения Григорьева. Вторичное сырье — асфальтовая крошка и б/у тротуарная плитка, сохранившая свои рабочие свойства — будут использоваться в благоустройстве и ремонте территорий в округах. На планерке исполняющий обязанности главы города поручил главам территориальных управлений рассчитать и подать заявки на крошку и плитку, исходя из требуемых объемов.

По данным МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», на 7 июля для благоустройства территорий округами и пригородами было запрошено 5850,4 кубометров асфальтовой крошки и 3737 квадратных метров тротуарной плитки.

Наибольший объем потребности в асфальтовой крошке в селе Маган (738 куб.м), Автодорожном (700 куб.м) и Гагаринском (700 куб.м) округах. В тротуарной плитке больше всего нуждаются в Центральном округе (950 кв. м), Гагаринском округе (550 кв.м) и микрорайоне Марха (520 кв.м).

В Строительном округе с 30 июня по 3 июля проведена отсыпка асфальтовой крошкой по адресам: ул. Халтурина от ул. Якутская до ул. Строителей, ул. Халтурина, 67, 67/1, 67/2, 67/3. 67/4, Дзержинского, 21, Петра Алексеева, 4, 12.

Как отметил заместитель руководителя Строительного округа по ЖКХ Владислав Слепцов, асфальтовой крошкой отсыпаются проезды многоквартирных домов в «каменном секторе», проезды в кварталах отсыпают песком и песчано-гравийной смесью.

«Планируем обустроить тротуарной плиткой детские площадки по улице Пионерская, 12 и 16. На данный момент ждем поставку плитки. На прошлой неделе асфальтовой крошкой отсыпаны заезды и дворовая территория по улице Халтурина рядом с улицей Строителей, заезды на Халтурина, 67 с дробями, Дзержинского, 21, 19, Петра Алексеева, 4 и 12. Всего на эти работы было выделено 192 кубометров асфальтовой крошки. Ждем дополнительные материалы, чтобы продолжить отсыпку», — сказал Владислав Слепцов.

По информации и.о. руководителя МКУ «СЭГХ» Татьяны Павлюковской, на 7 июля высокие показатели по благоустройству территорий асфальтовой крошкой в Губинском округе (200 куб. м), Сайсарском (200 куб. м) и Строительном (192 куб. м) округах. Общий объем расхода асфальтовой крошки составил 843 кубометров.