Дворовые территории в Якутске отремонтируют с учетом мнения жителей

Глава города Якутска Евгений Григорьев сегодня провел очередную встречу с горожанами и обсудил предстоящий капитальный ремонт дворовых территорий в Гагаринском округе. В выездной встрече приняли участие народные депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) по Гагаринскому округу Иван Данилов, Марина Силкина, руководитель Управы округа Евгений Сидоренко, руководители структурных подразделений Окружной администрации города Якутска, работники управляющих компаний, проектной и подрядной организаций.

Евгений Григорьев обсудил с жителями домов по ул. Можайского, 19, 19/1, 21 и 21/1 проект их нового двора.

«Жители этих домов проявили активность – участвовали в рейтинговом голосовании, благодаря этому дворовая территория попала в программу и будет благоустраиваться», — отметил Евгений Григорьев и сообщил, что итогам встречи будет сформирована инициативная группа из числа активных жильцов для взаимодействия, организации оперативной работы, контроля за ходом и качеством ремонтных работ.

Как проинформировали проектировщики, грунтовые поверхности дворовой территории по ул. Можайского, 19, 19/1, 21, 21/1, заасфальтируют, что позволит устранить пыль, грязь и лужи. Старое асфальтовое покрытие будет заменено на новое, проект предусматривает устройство новых тротуаров, которых раньше не было. Также оборудуют специально отведенные места под парковку машин и освещение. Во дворе сохранены насаждения, в ходе ремонта их количество будет увеличено. Для игр и отдыха детей на площадке установят новые МАФ-ы (малые архитектурные формы), оборудование. Детская площадка будет разделена по возрастным категориям. Для взрослых оборудуют воркаут-площадку. Во дворе устроят огороженные санитарные точки с раздельным сбором мусора.

Жители во время встречи озвучили проблему — затопляемость территории домов талыми и дождевыми водами. Как разъяснили проектировщики, дома находятся в заниженных местах, поэтому подъезды домов отделят бортовым камнем, чтобы вода с асфальтового покрытия не стекала под дома. Вода будет собираться в специальных дождевых колодцах. Ремонтные работы согласованы с ПАО «Водоканал» — все канализационные люки заменят на новые. Кроме того, по проекту предусмотрены новые опоры освещения.

Подрядная организация совместно с управляющей компанией проведет работу по удлинению козырьков подъездов. По словам жителей дома по ул. Можайского, 19/1, «Фонд капитального ремонта» проведет капитальный ремонт кровли дома.

По итогам обсуждения в проект внесены некоторые изменения , частности, в схеме расположения парковочных мест для автомобилей с учетом предложений и пожеланий жителей.

В этот же день состоялась встреча с жителями домов по ул. Можайского, 17/5, 17/6. Со слов работников подрядной организации, по проекту благоустройства будет проведен ремонт, схожий с предыдущим адресом – замена покрытия, асфальтирование проезда, парковочные места, озеленение, установят тротуары, новые МАФы, оборудование детской площадки. На данной территории имеются водоотводные лотки, поэтому ситуация лучше, чем в других дворах.

Напомним, в этом году в Якутске будет благоустроено 75 дворовых территорий в рамках объединения программы Главы республики Айсена Николаева «Мой двор», плана трехлетия благоустройства и федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке».