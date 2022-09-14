14.09.2022
19:07
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Якутск

Дворники закрепили крышу остановки

Муниципальные дворники оперативно закрепили элемент крыши остановки из металлического профлиста, оторванный порывом ветра. Фото тгк ЯКУТСК @YakutskRF

Фото: тгк ЯКУТСК
Источник: тгк ЯКУТСК

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