22.09.2022
14:44
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Общество

Дворец спорта «50 лет Победы» объявлен пунктом сбора граждан

Дворец спорта «50 лет Победы» в Якутске объявлен пунктом сбора граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Якутии. В связи с этим с 21 сентября все занятия и тренировки отменяются до дальнейшего указания, говорится в сообщении, передает телеграм-канал Сахапарламент.ру

Напомним, 21 сентября президент страны объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://t.me/sakhaparliament

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