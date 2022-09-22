Дворец спорта «50 лет Победы» объявлен пунктом сбора граждан

Дворец спорта «50 лет Победы» в Якутске объявлен пунктом сбора граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Якутии. В связи с этим с 21 сентября все занятия и тренировки отменяются до дальнейшего указания, говорится в сообщении, передает телеграм-канал Сахапарламент.ру

Напомним, 21 сентября президент страны объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.