Двор Энергосбыта вновь радует посетителей

В Энергосбыте Якутскэнерго проводят традиционные субботники. Энергетики благоустроили территории офисов и производственных помещений сбытового филиала. Во время субботников сбытовики привели в порядок дворы офисов, убрали старую листву с палисадников, выкрасили клумбы. Финальным штрихом стала высадка цветов. На территории управления Энергосбыта в эти дни высаживают 5,5 тыс. однолетников. Двор филиала вновь украсил разноцветный ковер из петуний и бархатцев. Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго».

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