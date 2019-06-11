Двор Энергосбыта вновь радует посетителей

В Энергосбыте Якутскэнерго проводят традиционные субботники.
Энергетики благоустроили территории офисов и производственных помещений сбытового филиала. Во время субботников сбытовики привели в порядок дворы офисов, убрали старую листву с палисадников, выкрасили клумбы. Финальным штрихом стала высадка цветов.
На территории управления Энергосбыта в эти дни высаживают 5,5 тыс. однолетников. Двор филиала вновь украсил разноцветный ковер из петуний и бархатцев.
Источник: Пресс-служба Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго».