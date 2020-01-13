Двойняшек, прибывших из Сеула, госпитализировали в Якутске

Двое детей-близнецов были госпитализированы с температурой 39 градусов после прибытия в столицу республики из Сеула, передает телеканал «Якутия 24».

«Сегодня, 13 января, на рейсе Сеул-Якутск при дистанционной термометрии выявлены и госпитализированы в детскую инфекционную больницу двое детей-близнецов с повышенной температурой 39 градусов и предварительным диагнозом ОРВИ», – сообщил представитель управления Роспотребнадзора в ходе планерного совещания в столичной мэрии.

В связи с этим в городе усилен санитарно-карантинный контроль на международных авиарейсах. Как отметил представитель ведомства, с начала 2020 года это уже второй случай выявления лиц с подозрением на инфекционное заболевание.