Двойной грабеж

В дежурную часть полиции Ленского района обратились работники магазина одежды и сообщили, что неизвестные похитили товар общей стоимостью 13 700 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний мужчина, ранее судимый за имущественное преступление.

Полицейские выяснили, что подозреваемый с целью хищения имущества направился на рынок. Заметив, что у одного из прилавков на месте отсутствует продавец, он снял с манекена зимний комплект спецодежды и скрылся. Похищенное злоумышленник сбыл за 1000 рублей и приобрел себе алкоголь. В тот же день подозреваемый вернулся в этот магазин и похитил второй комплект спецодежды, который так же сбыл.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.