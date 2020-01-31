Двойное убийство в Амге

Собранные Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 33-летнего жителя села Табага. Мужчина признан виновным в убийстве двух человек.

Следствием и судом установлено, что ночью 30 мая 2019 года обвиняемый со своими приятелями распивал спиртные напитки в салоне автомобиля «УАЗ-390995».

В ходе употребления алкоголя между обвиняемым и одним из мужчин вспыхнула ссора, поводом к которой послужил тот факт, что потерпевший ранее не оказал помощь общему знакомому при возникновении проблем с автомашиной на дороге.

Мужчины вышли из салона, и ссора продолжилась на улице. Третий участник мероприятия попытался предотвратить разрастающийся конфликт, сделав замечание обоим приятелям, однако это не помогло. Старые обиды толкнули обвиняемого на роковой шаг.

Как установлено в ходе расследования, он взял из стоящей рядом своей автомашины охотничье ружье «МЦ 21-12» и с расстояния пяти метров произвел выстрелы в обоих мужчин. После чего, подойдя ближе к упавшим мужчинам, произвел в них еще по одному выстрелу.

От полученных травм потерпевшие скончались на месте, а обвиняемый скрылся на своем автомобиле, отправившись в соседний район. По пути он был остановлен сотрудниками полиции, которые уже владели информацией о произошедшем убийстве. Его доставили к следователю, и мужчина рассказал об обстоятельствах произошедшего.

В ходе предварительного расследования он признал вину в совершенном преступлении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, которая легла в основу обвинительного приговора.

Приговором суда от 31 января 2020 года он признан виновным и приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.