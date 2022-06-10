10.06.2022
21:42
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Якутск

Двойная радуга над Якутском — хорошая примета!

После небольшого дождя над городом появилась двойная радуга

Якутяне делятся кадрами. Фото: terrroristswin, тгк Yakutsk News

Говорят, если посчастливилось увидеть двойную радугу в небе, примета обещает большую радость. Фото #подписчикЯВ, тгк Якутск вечерний

Фото: Телеграм
Источник: Телеграм

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