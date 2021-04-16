16.04.2021
16:04
226

Происшествия

Двое жителей Якутии решили всех обмануть

В поселке Эльдикан весной 2020 года 46-летний мужчина и 45-летняя женщина в рамках региональной программы поддержки малоимущих граждан получили социальные выплаты на развитие личного подсобного хозяйства. При этом граждане фактически деятельностью по ведению хозяйства не занимались, не имели сельскохозяйственных животных и решили обманным путем похитить выделенные средства.

Злоумышленники предоставили в учреждение социальной защиты населения и труда документы, содержащие недостоверные сведения о приобретении ими поросят, кур-несушек, а также мотокультиватора, на основании которых каждому произведен расчёт субсидий.

В результате противоправных действий подозреваемые незаконно получили более 400 тысяч рублей в виде социальных выплат на основе контракта.

Полученными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

На период предварительного следствия фигурантам избрана мера пресечения в подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх