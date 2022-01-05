05.01.2022
16:27
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Происшествия

Двое жителей Мирнинского района подозреваются в открытом грабеже

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району с заявлением о грабеже обратился местный житель.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили личности и местонахождение подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались двое молодых людей в возрасте 21 и 22 лет.

Следствием установлено, что злоумышленники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вспомнили старые обиды и решили отомстить потерпевшему, открыто похитив его имущество. Во исполнение совместного преступного умысла они проникли в квартиру заявителя и в его присутствии похитили ноутбук, компьютерную мышку, сотовый телефон, после чего скрылись.

Возбуждено уголовное дело по п «а,в» ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Источник: ОМВД России по Мирнинскому району
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