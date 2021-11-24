Двое жителей Ленского района ответят за попытку ударить сотрудников полиции
Следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовных дел по обвинению двух жителей города Ленска в угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей (ч.1 ст. 318 УК РФ).
Следствием установлено, что 3 октября 2021 года командир отделения патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Ленскому району проследовал на участок автодороги Ленск — Нюя для оказания помощи инспекторам дорожно-патрульной службы в преследовании и остановке автомобиля, водитель которого неоднократно отказался выполнять законные требования сотрудников полиции об остановке.
По прибытии командира ОППСП на место происшествия инспекторы ДПС остановили автомашину нарушителя, но он при этом находился в состоянии алкогольного опьянения и начал вести себя агрессивно, высказывал недовольство работой сотрудников полиции, выражался в их адрес нецензурной бранью и замахнулся кулаком на командира ОППСП, угрожая насилием.
Мужчина был задержан и доставлен к следователю СКР.
Аналогичный случай произошел в Ленске ночью 24 октября 2021 года, когда полицейский отдела патрульно-постовой службы полиции с коллегами осуществлял патрулирование на служебном автомобиле улиц города. Возле торговой точки полицейские увидели мужчину с внешними признаками алкогольного опьянения и доставили его в медицинское учреждение для определения степени опьянения.
В помещении процедурного кабинета мужчина начал возмущаться действиями медиков и сотрудников полиции, препятствовать составлению документов врачом, выражался нецензурной бранью. На требования о прекращении противоправного поведения не реагировал, схватил полицейского ППСП за руку, замахнулся на него кулаком и пригрозил насилием.
В обоих случаях обвиняемые впоследствии раскаялись в совершенных деяниях и принесли извинения сотрудникам полиции.
Материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения.
Следователи напоминают, что кажущееся незначительным происшествие и агрессия в отношении представителей власти влекут за собой серьезные последствия. Наличие судимости закроет гражданину пусть в органы власти и государственные структуры, грозит общественным порицанием и лишением свободы.
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